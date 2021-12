🎥 Supporters op het veld en politie overal! Een deel van fans van Beerschot kan het verlies moeilijk verkroppen

Antwerp won de derby met 0-1 en dat kon een deel van de aanhang van Beerschot moeilijk verkroppen. Even ontaarde de situatie helemaal...

Het eerste incident van de partij begon al toen iets na het uur een supporter van Beerschot het veld opliep met een brandende vuurpijl. Dat kan u HIER lezen.

Vanaf dat de laatste fluitsignaal weerklonk ontaarde de partij. Verschillende supporters van Beerschot liepen het veld op en bommetjes en vuurwerk weerklonken. Politie in burger sloeg de supporters terug in hun vak terwijl politie in uniform een cordon aanlegde rond het vak van Antwerp. Tussen de politie en de eigen fans waren de spelers van Antwerp de overwinning aan het vieren.

In de tussentijd was de politie en een deel van de aanhang van Beerschot een kat en muis spel aan het spelen op het veld en op de tribunes. Op een zeker moment sprong een deel van de politie met getrokken matrakken in het vak van Beerschot om zo een aantal heethoofden eruit te halen.

De politie verrichte verscheidene arrestaties en in en rond het stadion is momenteel de rust nog niet weergekeerd.