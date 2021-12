🎥 Gevaarlijk, dom en totaal onnodig! Beerschotsupporter gooit vuurwerk in het vak van Antwerp

De wedstrijd lag iets na het uur even stil omwille van de actie van een Beerschotsupporter.

Op een zeker moment liep een supporter van Beerschot gemaskerd met een brandende vuurpijl op het veld. Hij stak het veld over en liep naar het vak waar de supporters van Antwerp hadden plaatsgenomen. Hij liep tot vlak voor het vak en smeet de brandende vuurpijl tussen de 650 meegereisde fans van Antwerp.

Politie in burger overmeesterde hem snel en sleepten hem de catacomben van het Olympisch Stadion in. Tot dan was het een leuke sfeer op het Kiel waar beide supporterskernen elkaar om een ludieke manier beschimpten. Na dit incident gingen de poppen even aan het dansen maar al bij al bleef alles rustig.