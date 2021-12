Beerschot reageert op ontsporing derby: "Waarom juichen er ook fans als zo'n vuurpijl gegooid wordt?"

Sportief loopt het moeilijk bij Beerschot. Zondag kwamen daar ook nog eens de supportersrellen bij kijken.

Bij Beerschot zitten ze aardig verveeld met de zaak. De ‘supporter’ die een vuurpijl in het vak van Antwerpsupporters gooide was de absolute anticlimax van de middag.

"Dit gaat voor mij ver boven het onaanvaardbare", reageert ondervoorzitter Walter Damen daags na de rellen bij Sporza. "Dit maakt het voetbal kapot en het brengt de club enorm veel imagoschade toe."

De club wordt hiervoor hoe dan ook gesanctioneerd, maar Damen vindt dat eigenlijk niet helemaal meer van deze tijd. "Als club zijn wij hier ook objectief aansprakelijk voor, maar daar zou ik toch wel eens naar willen kijken of dat nog altijd moet gelden. Het is duidelijk dat dit een individuele actie is. Er is één schuldige: die man."

Al zag Damen toch ook nog iets anders. "Het vraagstuk gaat voor mij ook verder dan de vraag: hoe kan dit? Ik vraag me ook af waarom zoiets in een derby moet en of dit dan verbonden moet worden aan het feit dat voetbal een volkssport is. Soms is dat voor mensen hun enige uitlaatklep in de week. Waarom juichen er ook fans als zo'n vuurpijl gegooid wordt?"

Het besluit is dan ook duidelijk. “Ik verwijt niemand iets, zeker niet de stewards. Die ene man heeft het verbrod. Het is een dwaas", klinkt het nog.