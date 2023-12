KAA Gent heeft geen kind aan zwak RWDM en springt opnieuw over Antwerp naar top-3

KAA Gent kon met een overwinning in eigen huis over Antwerp terug naar de derde plaats springen en wat druk zetten op Union SG en Anderlecht die zondag spelen. Tegen een zwak RWDM kwamen de drie punten nooit in het gedrang.

RWDM deed het in vergelijking met de midweekwedstrijd in de Beker van België met vier nieuwe namen. Defourny stond in doel, ook Mercier, Abner en Segovia mochten in de basis beginnen. Al moest die laatste na tien minuten al geblesseerd naar de kant. Tot overmaat van ramp viel ook zijn vervanger Le Joncour op het halfuur al uit: problemen in het personeelsbestand achterin voor de Brusselaars.

Blessureleed en tijdrekken bij RWDM

Bij KAA Gent de namen die we min of meer mochten verwachten. Voorin kreeg Gift Orban nog eens een basisplaats en de Nigeriaanse spits werkte van meet af aan hard. Hij ging naarstig op zoek naar een doelpuntje, maar de paal, doelman Defourny en slordigheden zorgden ervoor dat het net niet lukte.

© photonews

© photonews

Ook Hugo Cuypers miste aanvankelijk een aantal leuke mogelijkheden, waardoor de Buffalo's met hun overwicht weinig deden. Tot Cuypers iets voorbij het halfuur de ban wist te breken op een goede voorzet van Fofana. Van dichtbij zorgde hij voor de 1-0.

Dominant Gent krijgt wat het verdiende

Nog voor rust was de wedstrijd beslist: toen Cuypers een nieuwe voorzet op Defourny kopte, kon Hong de rebound van dichtbij makkelijk binnenleggen. Match gespeeld nog voor de rust, tegen een matig tot zwak RWDM. De Brusselaars speelden heel verdedigend en begonnen van meet af aan tijd te winnen, al slaagden ze dus niet in hun opzet.

© photonews

© photonews

De goede kansen van de Brusselaars opsommen is heel snel gebeurd, want er waren er eigenlijk geen. Af en toe kwamen ze eens dreigen, maar een echte redding laat staan een wereldsave heeft Davy Roef allerminst moeten doen.

Gent zelf liet het na om de score nog hoger te doen oplopen, tot de ingevallen Tarik Tissoudali in de slotfase de puntjes nog op de i wist te zetten: 3-0. De Sart maakte er vanop de stip in blessuretijd zelfs nog 4-0 van: stevig. Met oog op heel belangrijke weken te beginnen tegen Maccabi Tel Aviv om Europese groepswinst is de makkelijke zege tegen RWDM alvast een opsteker voor het vertrouwen.