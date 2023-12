Vanhaezebrouck haalt opvallende matchen naar boven als hij om mooiste moment van zijn carrière gevraagd wordt

Hein Vanhaezebrouck coachte vorig weekend zijn 500ste wedstrijd op het hoogste niveau. En de teller gaat vlot vooruit.

500 wedstrijden vorig weekend, maar ondertussen zat er ook al een bekerwedstrijd tegen Sint-Truiden bij.

“Het zijn er nu dus 501, dat zijn er te veel om daar maar één mooiste moment uit te kiezen. De titelmatch tegen Standard, dat was natuurlijk iets heel speciaals, maar ik heb ook mooie momenten gekend met veel andere ploegen”, vertelt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

Maar hij haalt er ook opvallende andere matchen bij. “Ik heb bijvoorbeeld goede dingen meegemaakt bij ploegen waarbij het slecht ging. Met Genk won ik niet veel, maar wel twee keer op Sint-Truiden. Zij stonden toen op de eerste plaats, dus de Genkse fans waren toen wel heel tevreden”, lacht de trainer van KAA Gent.

Die mijlpaal had Vanhaezebrouck zelfs niet in beeld. “Ach, ik heb heel veel mooie momenten gekend en natuurlijk ook wel enkele mindere. Dat aantal is niet zo belangrijk voor mij, ik wist zelfs niet eens dat het er al zoveel waren.”