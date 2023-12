Cuypers en Vanhaezebrouck gelukkig na kletterende overwinning: "Dat hadden we in de eerste helft"

KAA Gent had geen kind aan RWDM op zaterdagavond. Het won met 4-0 en dus was Hein Vanhaezebrouck een tevreden coach, net als zijn spelers. "We hebben gedaan wat we moesten doen."

"We hebben gedaan wat we moesten doen. We moesten winnen tegen een ploeg die veertien wedstrijden lang binnen de 90 minuten niet had verloren", opende Hein Vanhaezebrouck zijn analyse na de 4-0 zege tegen RWDM.

Volle controle in eerste helft

"We hadden de volle controle in de eerste helft. Misschien hebben we wat rust gemist op bepaalde momenten, maar we zijn gelukkig met 2-0 de rust ingegaan. In de tweede helft hadden we een minder moment, maar met de wissels is er opnieuw energie gekomen en ook kansen en doelpunten - niet toevallig."

Ook doelpuntenmaker Hugo Cuypers was een gelukkig man: "We zijn geconcentreerd gebleven en dat moest ook, want je wil niet op een tegendoelpunt lopen. De 3-0 maakte de wedstrijd helemaal af. Dit is een deugddoende overwinning na verschillende gelijke spelen."