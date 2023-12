Dominant Antwerp geeft het bijna nog uit handen maar wint wel met 1-3 van Cercle Brugge

Antwerp heeft een belangrijke zege geboekt op het veld van Cercle Brugge. Antwerp wist een uur lang te domineren tegen Cercle maar kreeg het in het slot toch nog flink lastig. Uiteindelijk werd het toch 1-3 voor de Great Old.

Mandela Keita werd door Mark Van Bommel fit genoeg bevonden om te starten tegen Cercle Brugge. Ook Ritchie De Laet kwam in de ploeg in vergelijking met de 1-0 tegen OHL vorige week wegens een blessure bij Bataille. Bij Cercle Brugge verving Utkus de geblesseerde Lemarechal.

Antwerp baas

Antwerp was meteen de gevaarlijkste ploeg. Tot tweemaal toe wist Wijndal een gevaarlijke voorzet in de 16 gegeven maar De Laet kon met een raket enkel de vuisten van Warleson op de proef stellen.

Halverwege de eerste helft lukte het wel voor de bezoekers om op voorsprong te komen, ditmaal vanop de rechterkant. Balikwisha zag Ekkelenkamp infiltreren in het centrum en gaf de bal op het perfecte moment mee. Ekkelenkamp twijfelde niet en trapte Antwerp op voorsprong.

© photonews

Cercle kwam in de eerste helft maar één keer z'n neus aan het venster steken maar Denkey raakte van dichtbij niet voorbij Coulibaly.

Verder was het vooral een aanvallend en dominant Antwerp dat er bewust voor leek te kiezen om van heel laag uit te voetballen. Daardoor wist Vermeeren te floreren in het middenveld met enkele knappe passeerbewegingen en dito passes. Bij de bezoekers wist vooral Warleson zich te tonen op pogingen van Ejuke.

© photonews

Dubbele voorsprong

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft maar ditmaal wou de laatste pass van Antwerp niet goed vallen. Ook op het uur leek de voorzet van Ekkelenkamp tevergeefs maar Ejuke kwam op het juiste moment aangelopen om van dichtbij de score te verdubbelen.

© photonews

Door de dubbele voorsprong ging de Antwerpse druk liggen en kwam Cercle beter in de wedstrijd. Denkey bracht Cercle bijna meteen terug in de wedstrijd maar wist na een lobpass enkel de lat te raken.

Denkey met aansluitingstreffer

Twintig minuten was het wel raak na een heerlijke combinatie van De Wilde en Somers. Denkey draaide zich vrij en trapte de aansluitingstreffer gekruist voorbij Butez.

© photonews

Amper een minuut later stond het bijna opnieuw gelijk. Denkey timede zijn sprong beter dan Alderweireld maar kopte een metertje naast.

Ilenikhena doet de boeken toe

Het werd nog twintig minuten billenknijpen voor Antwerp waarbij het niet meer lukte om nog consistent druk naar voor te zetten. Cercle zorgde ervoor dat ze bij Antwerp alle trukken van de foor moesten bovenhalen om wat tijd te winnen maar de thuisploeg wist geen grote kansen meer af te dwingen.

In de 5e van 7 minuten extra tijd deed Ilenikhena dan toch de boeken toe nadat Antwerp wel eens een counter goed wist uit te spelen .Yusuf zag goed dat Ilenikhena op links vrij stond. De jonge aanvaller trapte in één tijd voorbij Warleson in doel.