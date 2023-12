Wat een wedstrijd! Westerlo wint degradatiekraker tegen KV Kortrijk

Na een lange studieronde kwam de degradatiekraker toch start. Er werd gevochten voor elke bal en de spanning was te snijden.

Het is het duel tussen twee interim-coaches bij KV Kortrijk is het Joseph Akpala die heeft overgenomen van Glen De Boeck. Bij Westerlo neemt Bart Goor de honneurs waar bij Westerlo die afscheid namen van Jonas De Roeck.

Elkaar aftasten

Het was duidelijk dat beide ploegen zich geen nederlaag kunnen permitteren. Het was elkaar aftasten in de beginfase en vooral niet teveel ruimte weggeven. Dit resulteerde in veel gerommel op het middenveld met balverlies bij beide teams.

Uit het niets

Er kwam maar geen tempo in de wedstrijd en toen was daar ineens Bayram van Westerlo. Hij zette de bal prima voor en Frigan kon nog zacht de bal raken voor deze in doel viel. Het doelpunt kwam letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen.

Een paar minuten later was daar terug Westerlo, maar niemand kon zijn voet tegen de bal zetten. KV Kortrijk reageerde direct met een schot van Kadri. Bolat was geklopt, maar de bal kwam op de paal terecht.

Zo ging Westerlo rusten met een zuinige 0-1 voorsprong. De enige bal tussen de palen was direct de goede voor de troepen van Bart Goor.

Joseph Akpala grijpt in

De interim-coach van KV Kortrijk bleef niet bij de pakken zitten. Massimo Bruno viel in voor Oluwaseyi Ojo. Ze kozen ook direct voor de aanval, maar de kansen bleven uit in de beginfase van de tweede helft. Akpala koos er dan voor om Felipe Avenatti in te brengen. De ervaren aanvaller moest voor dat broodnodige doelpunt zorgen om terug in de wedstrijd te komen.

Het momentum grijpen

KV Kortrijk begon meer en meer Westerlo weg te drukken. Het koos resoluut voor de aanval en dit loonde. Invaller Bruno met een prima voorzet en Davies kon zijn hoofd tegen de bal zetten. Wat een paar minuten voordien niet lukte dan nu wel. Zijn bal ging prima voorbij Bolat en de gelijkmaker stond op het bord.

KV Kortrijk kiest resoluut voor de aanval

De thuisploeg drukte de bezoekers helemaal weg en ging nadrukkelijk op zoek naar een tweede doelpunt. Kadri kwam er nog dichtbij en Bolat moest ook nog tot tweemaal toe redding brengen op een kans van Davies

KV Kortrijk bleef proberen, maar geraakte maar moeilijk door de muur van de bezoekers. Westerlo liet zich wegdrukken, maar probeerde op de counter wel gevaarlijk te zijn.

Westerlo grijpt de buit

In het slot van de partij was daar Westerlo terug. Vaesen met een prima actie op rechts. Hij schoot op doel, maar zijn schot kwam tegen de paal terecht. Erdon Daci was echter goed gevolgd en kon zo het winnende doelpunt tegen de netten schieten.

Westerlo pakt zo een levensbelangrijke driepunter in de degradatiestrijd tegen KV Kortrijk. De 'Kemphanen' zetten zo de West-Vlamingen op vier punten in de Jupiler Pro League.