KV Kortrijk met de handen in het haar: "Verliezen was uit den boze, dit doet enorm veel pijn"

KV Kortrijk ging vrijdagavond onderuit tegen KVC Westerlo. De Kerels verloren de degradatietopper met 1-2.

Zo zakt KV Kortrijk dieper weg in de miserie terwijl Westerlo een grote stap kon nemen. Bij Kortrijk zijn ze er dan ook kapot van. "We waren een klasse te sterk voor onze tegenstander, maar toch trekken we niet aan het langste eind", vertelde Massimo Bruno volgens Het Laatste Nieuws.

"We wisten wat er op het spel stond. Verliezen was uit den boze, maar het is toch gebeurd. De teleurstelling is enorm. Jammer, want na de gelijkmaker dacht ik dat we zouden winnen. Deze nederlaag doet veel pijn."

Coach Glen De Boeck werd ontslagen nadat KVK uit de beker werd geknikkerd. "Het was een lastige week, maar het is simpelweg een moeilijk seizoen. We staan laatste in het klassement en konden al een tijdje niet meer winnen. Desondanks blijven we positief. We weten dat het snel kan keren. We moeten erin blijven geloven, want vorig jaar is het ons ook gelukt. De kloof mag niet te groot worden en dan is met dat nieuwe systeem (Play-Downs n.v.d.r.) alles nog mogelijk", besluit Bruno.