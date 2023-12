"Op de Bosuil gaat gerucht dat Paul Gheysens de club wil verkopen"

Royal Antwerp FC beleefde afgelopen seizoen een topjaar. Het pakte de dubbel en mocht daardoor naar de Champions League.

Royal Antwerp FC heeft het niet gemakkelijk na het kampioenenjaar, al heeft dat vaak ook met de tegenstanders in de Jupiler Pro League te maken.

Tegen OH Leuven bijvoorbeeld had The Great Old op een bepaald moment 79 procent balbezit, maar toch moest het in de slotfase nog harken om de overwinning thuis te houden.

In de podcast MidMid werd uitgebreid gesproken over Antwerp. Sam Kerkhof vertelde er dat hij afgelopen weekend op de Bosuil geruchten hoorde dat Paul Gheysens de club wil verkopen.

“Ik zal u zeggen, in het voorjaar, na de titel, kreeg ik telefoon van iemand in de financiële sector die ook met voetbal begaan is”, vertelt Peter Vandenbempt in de podcast.

“Die wist voor waar te verkondigen dat Paul Gheysens Antwerp ging verkopen omdat hij geld nodig had.”

Nieuws dat op de Bosuil stevig ontkend werd, maar ook nu blijft de twijfel bestaan. Gheysens heeft heel veel van zijn projecten te koop staan en daar maakt Antwerp zeker ook deel van uit.