Exit bij Royal Antwerp FC? "Overmars is aan het uitkijken voor opvolger"

Royal Antwerp FC heeft door Marc Overmars al heel veel interessante deals gedaan. Maar hoe lang blijft hij nog aan boord?

Marc Overmars is van goudwaarde geweest in de opgang van Royal Antwerp FC. Dat leverde een beker, een titel, een supercup en een ticket voor de Champions League op.

Misschien ging het allemaal wel wat te snel voor de club, zeker in combinatie met de impasse in het stadiondossier, maar toch heeft de Nederlander het maar mooi gedaan allemaal.

In de podcast MidMid laat Evert Winkelmans weten dat Overmars wel eens snel weg zou kunnen zijn bij The Great Old. Allereerst is er de kans dat de schorsing die Overmars in eigen land opliep ook internationaal gemaakt wordt.

“Heel groot en de kans ik ook groot dat hij niet meer lang zal blijven bij Antwerp, dat gevoel heb ik ineens en ik weet niet waarom”, klinkt het. “Hij gaf enkele interviews en daarin voel je dat hij stilaan aan het uitkijken is voor een opvolger en zal vertrekken.”

Ook zijn gezondheidsproblemen spelen wellicht mee in het nemen van die beslissing, zo oordeelt het panel in de podcast.