Union is een maatje te groot en wint met 1-3 op het veld van Charleroi

Union maakte op zondagavond de verplaatsing naar Charleroi. De leider in de competitie kwam met Felice Mazzu hun ex-trainer onder ogen.

De mannen van Alexander Blessin zijn dit seizoen niet te stuiten. Charleroi, dat twaalfde staat in de competitie, mocht dus geen probleem zijn voor de Brusselaars. In de afgelopen vijf confrontaties tussen de twee won Union altijd en kregen de Brusselaars maar één doelpunt tegen.

Charleroi begon sterk aan de wedstrijd maar moest door een foutje van Daan Heymans toch achtervolgen. De Kempenaar verdedigde slecht uit en zag zo Amoura de 0-1 maken.

De eerste grote kans in de tweede helft is voor Charleroi maar Sykes kan een bal van Damien Marq van de lijn halen. Vlak na die grote kans verdubbelde Casper Terho de voorsprong voor Union op assist van Castro-Montes.

In de 65ste minuut weet Amoura opnieuw te scoren. De Algerijn is dit seizoen onhoudbaar bij Union en zit al aan elf doelpunten dit seizoen. In het absolute slot zorgde Parfait Guiagon voor de eerredder voor Charleroi. Union bleek in deze wedstrijd toch een maatje te groot voor 'De Zebra's'.