Union SG niet te spreken over ontvangst in Charleroi: "En ze zijn niet de enige"

Union SG bracht de gevaarlijke verplaatsing naar Charleroi tot een goed einde, maar achteraf deed doelman Anthony Moris zijn beklag over de staat van de grasmat.

“Het wordt steeds erger, het is ronduit catastrofaal”, vertelt hij bij de RTBF. “Men moet ophouden met er lacherig over te doen. Het zal zeker deze maand op veel plekken nog zo zijn. Het wordt hoogtijd dat men er iets aan doet.”

“Als ik in de huid van een speler zou zitten die kan tekenen bij Charleroi, dan zou ik mijn zaakwaarnemer zeggen om een andere club te zoeken, het is schandalig om daar toe te komen”, gaat de doelman verder.

Hij wil dat er door de Pro League ingegrepen wordt. “Er bestaat een licentiesysteem, het zou zo moeten zijn dat een goed veld deel uitmaakt van de licentievoorwaarden. Ik spreek hier nu wel over Charleroi, maar er zijn andere clubs als Anderlecht en Kortrijk om er maar twee te noemen waar het ook zo is. Het is bij veel te veel clubs het geval. Het komt de kwaliteit van het spel niet ten goede en zorgt voor blessures.”