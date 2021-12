Korpschef geeft opdracht om politieoptreden tijdens Beerschot-Antwerp te onderzoeken: "Kijken of er fouten zijn gemaakt"

Afgelopen weekend liep het volledig fout in Beerschot-Antwerp. Fans liepen het veld op, er werd met vuurpijlen gegooid en de politie deelde rake klappen uit. Dat politieoptreden wordt nu onderzocht na opdracht van de korpschef.

Afgelopen weekend liep in de stadsderby tussen Beerschot en Antwerp alles uit de hand. Er werd een vuurpijl in het bezoekersvak gegooid, supporters bestormden het veld en de politie trad volgens velen te agressief op. Begin deze week gaf de Antwerpse korpschef een mandaat gegeven om het politieoptreden te onderzoeken. "Er zal nagegaan worden of er fouten zijn gemaakt", vertelt Willem Migom, de woordvoerder van Politie Antwerpen aan ATV.

"Het is belangrijk om onze eigen werking in vraag te blijven stellen. We merkten zondagavond al dat er reacties op kwamen", voegde hij er nog aan toe. De politie kreeg zes klachten binnen na de wedstrijd. "Vijf daarvan waren van verontwaardigde toeschouwers en één iemand die zichzelf als benadeelde partij op heeft gegeven", legt Willem Migom uit. Intern Toezicht zal deze klachten mee in rekening brengen in het onderzoek.