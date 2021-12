Zeer tevreden Brian Priske na winst in de derby: "Voor onze supporters is het meer dan drie punten"

Antwerp staat opnieuw naast Club Brugge op de tweede plaats in de Jupiler Pro League. The Great Old won deze middag de derby van Beerschot met 0-1 na een doelpunt van Radja Nainggolan.

Brian Priske, de trainer van Antwerp, was uiteraard zeer tevreden na de wedstrijd. "Het is een heel belangrijke overwinning. Drie punten zijn altijd belangrijk, maar zeker in een derby. Voor de supporters is het meer dan drie punten", aldus Priske.

"Ik ben heel trots op ploeg. Iedereen heeft hard gewerkt. Het was misschien niet het beste voetbal, maar ik zag veel inzet en dat is soms het belangrijkste", legde de trainer van Antwerp uit op de persconferentie.

Nainggolan

Nainggolan was de voorbije dagen geblesseerd, maar hij is toch op tijd fit geraakt voor de match. "Hij staat pas sinds gisterenavond opnieuw op het veld. Hij was twijfelachtig, want kon een volledige week niet trainen, maar Radja kent zijn lichaam heel goed. Hij wilde absoluut deze wedstrijd spelen. Na 65 minuten spelen had hij zijn werk gedaan. Het was een fantastisch doelpunt, waarbij je nog eens kan zien wat voor ongelooflijke kwaliteiten hij heeft."