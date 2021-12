Spelers en trainers van Beerschot en Antwerp zij aan zij tegen het wangedrag van enkelingen

Op zich een faire wedstrijd met veel duels ontaarde vanaf het uur en werd na het laatste fluitsignaal alleen maar erger. Na de wedstrijd deden beide trainers en de spelers van Beerschot en Antwerp hun beklag over het gedrag van de enkelingen die de derby in een slecht daglicht plaatsten.

Beide trainers reageerden op de persconferentie ook op de incidenten die tijdens de wedstrijd zijn voorgevallen.

Javier Torrente: "Het zijn zaken die eigenlijk niet mogen gebeuren. Je kan je moeilijk voorstellen wat iemand bezield om met een brandende vuurpijl over het veld te lopen en te smijten naar de fans van de tegenpartij. Ik ben blij met de goede en snelle reactie van de politie en de stewards. Hierdoor kon snel de wedstrijd hervat worden."

Brian Priske: "Dat is een spijtig en onnodig voorval. Dat kan en mag absoluut niet in een stadion voorvallen. Zowel tijdens het vuurpijl incident als na de wedstrijd reactie de security en de politie heel snel.

De spelers van Beerschot reageerden na de wedstrijd met ongeloof op de incidenten die op dat moment nog gaande waren.

Joren Dom: "Ik dacht dat ik alles had meegemaakt, maar zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik kon mijn ogen niet geloven wat er op dat moment gebeurde."

Tom Pietermaat: "Een derby kan heel veel passie en emotie teweegbrengen. Bij sommigen blijkbaar iets teveel"

Mike Vanhamel: “Naast het veld mag er vijandigheid zijn en mogen de supporters elkaar treiteren. Daar heb ik geen probleem mee. Maar als de fysieke integriteit van andere supporters in gevaar komt, dan ga je een stap te ver. Een supporter die een vuurpijl in het vak van de bezoekers gooit, zoiets had ik nog nooit gezien. Er had iemand zwaargewond kunnen zijn. Dat mogen we nooit aanvaarden. Dit hoort niet thuis in een voetbalstadion.”

Ondanks de feeststemming bij de spelers van Antwerp kwamen ook zij nog eens terug op de extrasportieve gebeurtenissen.

Ritchie De Laet: "Wat er op het einde gebeurt, is voor niks nodig. Het was een heel faire wedstrijd met faire duels. Faire gezangen naar elkaar, alles wat je wilt. Dan moet je ook tegen je verlies kunnen."

Bjorn Engels: " Sommige dingen horen misschien niet thuis op een voetbalveld"

Tot slot sprokkelde Gazet van Antwerpen nog een reactie van ondervoorzitter Walter Damen. Deze keurde het vuurpijl incident af: “Wij zijn verbijsterd dat iemand het waanzinnige idee krijgt om over het veld te lopen en een vuurpijl in het bezoekersvak te gooien. Laat het duidelijk zijn dat alle grenzen hierbij overschreden werden. Dit is onaanvaardbaar en mag in de toekomst nooit meer gebeuren. Ik ben er ook zeker van dat 99,99% van de Beerschotsupporters het gedrag van die ene supporter afkeurt.

Walter Damen zag wel 'verzachtende' omstandigheden voor wat er na de wedstrijd gebeurde: "Na de match sprongen nog een aantal Beerschotsupporters het veld op omdat ze klaarblijkelijk uitgedaagd werden door de spelers van Antwerp. Je mag nooit op zo’n provocaties ingaan. Ook dat is enorm spijtig. Ik hoop dat de club en de andere supporters hier niet voor gestraft worden.”