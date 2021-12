Javier Torrente zag weinig verschil tussen de 2de en de laatste in de stand

Javier Torrente zag dat er niet veel verschil was tussen de 2de en laatste in de stand. Beerschot kon zeker aanspraak maken op de overwinning volgens hem. De arbitrage speelde op zekere momenten een cruciale rol.

"Er is een enorme strijd geleverd. Het was een evenwichtige wedstrijd. Antwerp heeft veel kwaliteit dat wisten we en dat het een heel intense partij ging worden dat wisten we ook", opende Torrente de persconferentie. "Het was een wedstrijd met kansen aan beide zijde, waar uiteindelijk Antwerp aan het langste eind trok. Wat we wel kunnen zeggen is dat de wedstrijd tussen de laatste in de stand en de tweede in de stand dat er toch heel weinig verschil was.

"We moeten niet teleurgesteld zijn na deze partij omdat we deze verliezen. Het moet ons juist veel moed geven om er blijven tegenaan te gaan.

Het is de 5de keer dat Beerschot verliest met 0-1 dit seizoen. Uiteindelijk gaat dit toch wel zwaar zijn voor de groep. "Het is de realiteit. Het is wat het is. We blijven hard werken en we blijven proberen het tij te doen keren. Tot het doelpunt hadden we de indruk dat wij net iets meer konden aanspraak maken op de voorsprong.

Er waren een aantal momenten vandaag dat het dubbeltje langs de andere kant had kunnen vallen volgens Torrente. "Ik ben ook niet 100% tevreden met de arbitrage van vandaag. Er waren een aantal discutabele fases die in ons nadeel werden beslecht en waar Antwerp het voordeel kreeg.