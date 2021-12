Beerschot zit in heel moeilijke papieren: "Ik vrees er toch een beetje voor" en "Dat zijn cijfers die tellen"

Met wat geluk had Beerschot zondag in de derby tegen Royal Antwerp FC een gelijkspel kunnen afdwingen.

De realiteit is echter totaal anders, ook omdat enkele staartploegen dit weekend punten pakten. Met 9 op 51 en een kloof van 8 punten met de plaatsen voor het behoud komt de degradatie nu heel dichtbij.

“Als je zelf nog maar negen punten hebt gepakt, wordt dat een helse opdracht”, vertelt radioreporter Tom Boudeweel bij Radio 1. “Je hebt ongeveer 36 punten nodig om je hachje te redden. Beerschot zou nog negen keer moeten winnen in zeventien matchen. Dat is veel. Zeker als je zelf zo weinig doelpunten kan maken, daar draait het toch om: 15 goals in 17 matchen.”

Maar ook defensief loopt het moeilijk. Er waren dit jaar al 31 tegengoals. Vorig seizoen waren het er 64. “Dat zijn cijfers die tellen. Er is een gebrek aan kwaliteit en een paar vreemde keuzes in het beleid. Ik vrees er toch een beetje voor.”