Nog meer goed nieuws voor Antwerp met terugkeer Faris Haroun: "Ik voel mij terug goed en ik hoop dat ik deze lijn verder kan trekken"

Het werd een mooie zondagmiddag voor Antwerp. The Great Old won met 0-1 op het veld van aartsrivaal Beerschot en daarnaast was er ook de terugkeer van Faris Haroun. De middenvelder speelde een klein half uur mee.

Haroun beseft wel dat hij niet zomaar opnieuw in de ploeg zal komen. "Er is veel concurrentie voor mij. Ik was geblesseerd en nu ben ik drie weken voluit aan het trainen. Ik ben opnieuw de oude Faris en ik voel mij terug goed. Ik hoop dat ik deze lijn verder kan trekken. Als dat lukt, ga ik sowieso meer minuten maken", legde Haroun uit na de wedstrijd.

De voorbije weken nam Ritchie De Laet de rol van Haroun over als kapitein. "Ritchie heeft dat super gedaan als kapitein dit seizoen, want ik heb nog niet veel kunnen spelen, maar ik ben blij dat ik terug ben. Het doet deugd om weer minuten te maken."

Uiteraard was de kapiten van The Great Old ook zeer tevreden met de overwinning tegen Beerschot. "Het was geen mooie wedstrijd, maar er was wel veel intensiteit. Een echte derby. Het is mooi om met de drie punten naar huis te gaan", concludeerde Haroun.