Radja Nainggolan kroont zich tot matchwinnaar in Antwerpse derby: "Ik zag direct dat de bal erin zat"

Antwerp heeft deze middag drie gouden punten gepakt op 't Kiel. The Great Old won met 0-1 van Beerschot na een doelpunt van Radja Nainggolan. De middenvelder scoorde met een heerlijke knal.

Uiteraard was Radja Nainggolan zeer tevreden na de wedstrijd. "Het is niet alleen belangrijk omdat het een derby was, maar ook voor het klassement. We blijven bovenin staan en dat is het belangrijkste. Het wordt nog een lang kampioenschap. We staan er bij en we moeten er zo kort mogelijk bij blijven. Dan zien we wel wie er aan het langste eind trekt", aldus Nainggolan.

Nainggolan werd de hele wedstrijd uitgefloten door de Beerschot-supporters, waardoor zijn doelpunt extra voldoening geeft. "Ze noemen jou hoerenzoon, terwijl je jouw moeder 10 jaar geleden verloren hebt. Dat is een extra motivatie. Ik ben geconcentreerd op wat ik moet doen en vandaag was het de derby winnen."

Beerschot staat misschien laatste, maar volgens Nainggolan hadden ze het vandaag zeker niet onder de markt. "De laatste wedstrijden hebben we getoond dat het niet slecht was, maar een derby is bikkelen en duels aangaan. Beerschot deed dat niet slecht voor de rust en wij speelden daar op in met constant de lange bal te spelen op onze twee spitsen. De tweede helft hebben we beter gevoetbald en vonden we ook meer de ruimtes", legde de centrale middenvelder uit.

Tenslotte kwam Nainggolan nog even terug op zijn heerlijk doelpunt. Onze landgenoot draaide zich mooi vrij en knalde de bal in de winkelhaak. "Ik zag direct dat de bal erin zat. Hij vertrok zo hard en zo recht dat ik wist dat hij er in ging gaan."