Mike Vanhamel weet waar het schoentje wringt bij Beerschot

Mike Vanhamel baalde na de derby nederlaag tegen Antwerp. Hijzelf en zijn defensie stonden pal maar vooraan wringt het schoentje volgens hem. Al was hij tevreden dat Beerschot zijn voet kon zetten tegen een Antwerp met meer kwaliteiten.

"Het was geen 0-1 waar je geen kansen hebt. Voor het tegendoelpunt hadden we kansen en dan ook nog de bal op de paal. Het is duidelijk dat dit de plek is waar het schoentje wringt, namelijk doelpunten maken. Op dit moment kunnen we de kansen die we krijgen niet omzetten", legt Vanhamel de vinger op de wonde.

Vanhame zelf maar ook Radic en Van Den Bergh speelden een prima partij. Dat maakt het extra zuur. "Verdedigend staat het goed want iedereen speelde een prima partij. We krijgen nauwelijks doelpunten binnen, maar we scoren zelf heel moeilijk. Dat is lastig wat we creëren die kansen. wel, zelfs tegen een goede ploeg dat Antwerp is. Want als je de kern van Antwerp bekijkt is het gewoon een hele goede ploeg. Al was de weergave van het klassement niet te zien op het veld. Dan is het spijtig dat je niet minstens met een punt de wedstrijd afsluit."