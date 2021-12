Goots aangeslagen na gebeuren op het Kiel: "Dit doe je toch enkel onder invloed? Dit doet toch niemand bij zijn volle verstand?"

Het liep zwaar uit de hand na de derby tussen Beerschot en Antwerp. Een vuurpijl in het Antwerp-vak en gemaskerde hooligans die het veld opliepen. Patrick Goots kan er niet bij...

Goots veroordeelt het gebeuren dan ook streng in GvA. "Ik ben echt aangeslagen van wat ik nu op het Kiel heb gezien. En het is al een heel seizoen zo. Gaan we misschien terug naar de hooliganoorlogen uit de jaren tachtig? Op deze manier maken ze het voetbal kapot", zegt hij in de krant.

"Ga maar eens in zo'n sfeer met vrouw en kinderen naar het voetbal. Daar blijf je dan toch weg? Corona is vandaag de boosdoener, hoor ik dan. Dat zal wel een rol spelen, maar ik denk ook nog aan andere woorden met een c, zoals coke. Zo'n idiote zaken doe je toch alleen onder invloed, niet? Er is toch niemand die zoiets doet met zijn volle verstand. Toch?”