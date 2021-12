Beerschot-hooligan moet heel zware straf vrezen: 'Aangehouden voor poging tot doodslag'

De wedstrijd tussen Beerschot en Antwerp lag iets na het uur even stil omwille van de actie van een Beerschotsupporter. Die moet nu héél zware straffen vrezen.

Op een zeker moment liep een supporter van Beerschot gemaskerd met een brandende vuurpijl op het veld. Hij stak het veld over en liep naar het vak waar de supporters van Antwerp hadden plaatsgenomen.

Hij liep tot vlak voor het vak en smeet de brandende vuurpijl tussen de 650 meegereisde fans van Antwerp. Nu moet hij heel zware straffen vrezen.

Volgens Gazet van Antwerpen is de man in kwestie (Jorn V.) aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en poging tot brandstichting in een onroerend goed met menselijke aanwezigheid en bedreigingen.

Daar staan jarenlange gevangenisstraffen op. De verdachte zou in 2017 volgens de krant ook al eens een supporter van Antwerp hebben toegetakeld.