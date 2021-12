Pijnlijke derbynederlaag heeft stevige gevolgen voor Beerschot: drie sterkhouders geschorst voor wedstrijd tegen Eupen

Beerschot trok zondagmiddag in de derby tegen Antwerp aan het kortste eind (0-1). Cercle Brugge won zaterdag, waardoor de achterstand van de hekkensluiter op de voorlaatste in het klassement is opgelopen tot zeven punten.

En zo wordt voor Beerschot stilaan elke wedstrijd van levensbelang. Volgende week gaan de Mannekes op bezoek bij Eupen. Raphael Holzhauser, Jan van den Bergh en Tom Pietermaat moeten de trip naar de Oostkantons alvast niet inplannen in hun agenda. Holzhauser kreeg geel na een opstootje met Verstraete, terwijl Van den Bergh en Pietermaat door D'Hondt bestraft werden voor protest. Voor de drie sterkhouders van Beerschot was het de vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor ze de match tegen Eupen vanop de buis moeten volgen. Stand G P W G V G = Vorm 1. Union SG 17 37 12 1 4 43-18 25 W W W V W 2. Antwerp 17 33 10 3 4 30-18 12 W W V W W 3. Club Brugge 17 33 9 6 2 32-23 9 W G V W W 4. Charleroi 17 29 8 5 4 31-22 9 W V W V W 5. Anderlecht 17 28 7 7 3 34-24 10 G V G W W 6. KAA Gent 17 27 8 3 6 27-17 10 V G W W W 7. KV Mechelen 1-1 17 27 8 3 6 29-29 0 G W V W V 8. KRC Genk 1-1 17 22 6 4 7 31-29 2 V W G V V 9. Eupen 17 22 6 4 7 27-26 1 V G V G V 10. KV Kortrijk 17 22 5 7 5 20-21 -1 G G G G V 11. STVV 17 21 6 3 8 18-25 -7 V W W V V 12. KV Oostende 17 20 6 2 9 21-36 -15 V V V V W 13. Standard 17 20 5 5 7 18-29 -11 G G W V V 14. OH Leuven 17 20 4 8 5 22-27 -5 G W V W V 15. Seraing 17 19 6 1 10 23-31 -8 V G W W V 16. Zulte Waregem 17 17 4 5 8 27-38 -11 V G V W V 17. Cercle Brugge 17 16 4 4 9 20-24 -4 V G V W W 18. Beerschot 17 9 2 3 12 15-31 -16 W G W V V