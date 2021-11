Joren Dom analyseert nederlaag Beerschot: "Dat kunnen we ons niet veroorloven" en "Intentie bij begin niet goed"

Beerschot had met 7 op 9 de wind helemaal in de zeilen, maar dit weekend is er eentje om zo snel mogelijk te vergeten. Dat besefte Joren Dom maar al te goed.

"We waren gewoon niet scherp genoeg in het eerste kwartier en dat kunnen wij ons niet veroorloven", aldus Joren Dom.

100%

"De intentie waarmee we begonnen was niet goed. Het is een kwestie van scherpte en meer willen. Na de eerste vijftien minuten hebben we ons wel herpakt, maar we konden jammer genoeg niet scoren."

"Dit is geen goede stap in de weg omhoog, maar het is ook niet onoverkomelijk. Maar dit is een belangrijke les om aan 100% te spelen, want aan 80% spelen kunnen we ons niet veroorloven."