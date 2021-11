Assistenkoning nu ook goalgetter én opnieuw Man van de Match: "Ik voel ook wat de tribunes van me willen"

Normaal gezien is hij aangever van dienst, voor een keertje kon hij ook zelf eens scoren. Het was zijn eerste van het seizoen en het kwam op een erg belangrijk moment, zoveel is duidelijk.

Jean-Luc Dompé is assistenkoning dit seizoen in de Jupiler Pro League, maar tegen Beerschot kon hij zelf eens scoren. Met zijn prestatie was hij opnieuw een gesel voor de bezoekende defensie en dus ook opnieuw man van de match.

Beslissend

"Ik wil altijd beslissend zijn. Of dat nu met een goal, een assist of op een ander manier is maakt me niet uit", aldus de goalgetter van dienst. Met dank aan zijn iets offensievere rol in de wedstrijd tegen Beerschot.

"Ik doe altijd wat de coach me vraagt, maar als offensieve speler is het soms moeilijk de balans te vinden als wingback. Het is altijd leuker om te kunnen doen wat het publiek wil. Ik voel wat de tribunes van me willen: supporters houden van creatieve spelers."