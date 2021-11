Grote opluchting bij Essevee: "Een warm en goed gevoel" en "Je kan je niet inbeelden hoe gelukkig ik me nu voel"

Zulte Waregem heeft al moeilijke momenten gekend dit seizoen, maar tegen Beerschot werd op karakter en door een goede start wel gewonnen. Drie belangrijke punten, die voor een heel goed gevoel binnen de groep zorgden.

"Als je ziet wie er allemaal won dit weekend, dan was het nodig om de drie punten thuis te houden", aldus Sammy Bossut na de overwinning tegen Beerschot. "Ik denk dat we collectief een goede prestatie neer hebben gezet."

Warm gevoel

"Het doet deugd", pikte ook Francky Dury in. "We zitten in de situatie waarin we zitten en dan wordt iedereen ongeduldiger en nerveuzer. Maar ik onthou de goede mentaliteit, de grote inzet en de goede start, dit geeft een warm gevoel."

"Ik ben vooral ongelofelijk content met deze zege. Je kan je niet inbeelden hoe gelukkig ik me nu voel", is de coach bijzonder duidelijk.