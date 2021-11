"Ik zou geweend hebben moest ik de derby moeten missen" - De Laet kijkt uit naar Beerschot

Ritchie De Laet feestte na de winst tegen KV Oostende. Waarschijnlijk ook van opluchting dat hij niet zijn vijfde gele kaart pakte op een wel heel ongelegen moment.

Volgend weekend staat immers de derby met Beerschot op het programma en een echte Red wil die match niet missen. "Ik zou geweend hebben moest dat het geval geweest zijn", lachte De Laet er nu mee. "Da's de match die je zeker wil spelen dit seizoen. En nu hopen dat we geen coronabesmettingen krijgen. Die match is heel belangrijk voor onze fans. Het klassement is voor één keer niet belangrijk. Dat zal ik ook duidelijk maken in de kleedkamer."

De Laet zag dat The Great Old wat moest opwarmen tegen Oostende. "De vermoeidheid zat erin, maar we hebben ook vertrouwen. Als we de bal laten rondgaan, is het plezant. Na STVV en Franfurt was het ook nodig om eens een overtuigende zege te boeken."