Priske zag heel goeie tweede helft: "Nu niet bezig met andere ploegen, maar doel blijft om in mei voor de titel te spelen"

In de eerste helft maakte hij zich nog bijzonder zenuwachtig, maar na de 1-0 kon Brian Priske eigenlijk rustig achterover leunen. Antwerp had de match tegen Oostende vanaf dan volledig onder controle.

“De eerste helft was moeilijk. We speelden soms te traag, Oostende stond ook redelijk laag met veel spelers achter de bal. Maar ik ben heel tevreden over de tweede helft, die was heel goed", zei Priske achteraf. We speelden met veel kwaliteit, power, veel diepe ballen achter de verdediging en veel voorzetten in de zestien."

Antwerp heeft samen met Club Brugge de achtervolging op Union ingezet en staat nu op vier punten. "Ik ben nu niet bezig met de andere ploegen, de focus ligt op mijn team. We zijn natuurlijk ontgoocheld dat het bekerverhaal en het Europese voetbal voorbij zijn, ook al was onze Europese campagne redelijk goed als je alleen naar de prestaties kijkt. Maar het grote doel is natuurlijk om eind mei voor de titel te vechten.”