Met 7 treffers herfsttitel pakken geen garantie voor wat volgt: OHL zet Union met de voeten op de grond

OHL is KVO niet. Dat weet nu ook Union. Pakte het met die 7 treffers iets te makkelijk de herfsttitel? Leuven wist na een prima wedstrijdbegin de leider in elk geval te verrassen in het Dudenpark. Union slikte zijn derde thuisnederlaag van het seizoen.

In het Dudenpark kan het voor bezoekers al snel alle hens aan dek zijn, maar dat was niet het geval voor Leuven, dat meteen prima in de match zat. Het pakte op vrije trap uit met een ingestudeerd nummertje, succesvol afgerond door De Norre.

Het stak prima ineen bij OHL, dat in de loop van de eerste periode wel achteruit ging. Bij Union vonden ze echter de sleutel op het slot niet. Ze brachten zichzelf bovendien nog in de problemen met vermijdbaar balverlies vijf minuten voor de pauze. Maertens kende geen genade en schoof op aangeven van Kaba de 0-2 in doel.

Union geeft echter nooit op en met de invalbeurt van Mitoma kwam er opnieuw schwung in het elftal van Mazzù. Dat appelleerde luid na handspel, maar ook na tussenkomst van de VAR vond Verboomen het geen strafschop waard. Union had ook geen elfmeter nodig om weer in de match te komen, want vlak na deze fase maakte Mitoma met een knappe baltoets de 1-2 op voorzet van Teuma.

OHL beperkte de impact van dat offensief van Union tot één tegendoelpunt - het anders zo gevaarlijke spitsenduo van de promovendus dreigde zelden - en prikte zelf halfweg de tweede helft tegen met enkele van zijn bepalende spelers. Schrijvers legde achteruit, Mercier legde aan van binnen de zestien en schoot via Moris en de paal de 1-3 op het bord.

Het was de genadeslag, want Union had al veel gegeven en kon na die 1-3 de tegenstander nog zelden in verlegenheid brengen. Over de leidersplaats moest het zich sowieso geen zorgen maken, maar deze verliespartij had Union wellicht niet meteen zien aankomen. Voor OHL zijn het belangrijke punten: het heeft nu al tien punten meer dan de voorlaatste in de rangschikking.