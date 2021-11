Na de 1-7... de nederlaag voor Union: "Die kon er op eender welk moment komen"

Een week na zijn meest ruime overwinning (1-7 op het veld van KV Oostende) speelde Union één van zijn meest matige wedstrijden in lange tijd. Loïc Lapoussin kan het echter relativeren.

Loïc Lapoussin had het wel moeilijk om een verklaring te geven voor de prestatie van zijn ploeg. "Het klopt dat we offensief minder gevaar gecreëerd hebben, maar daar een verklaring voor geven, kan ik niet. We moeten desondanks positief blijven. We waren bezig aan een schitterende reeks met overwinningen. We wisten dat die nederlaag er op eender welk moment kon komen. Ze is er nu vandaag gekomen."

Snel antwoorden

Hoe is het tot die 1-3-eindscore kunnen komen? "Je maakt je kansen niet af en je wordt afgestraft, zeker door een goede ploeg zoals OHL. We willen zo snel mogelijk antwoorden, liefst in de volgende wedstrijd in Sint-Truiden al."

Het is niet zo dat de Unionisten zijn ga zweven na het vieren van de herfsttitel, verzekert Lapoussin. "Er was geen enkele verandering in de sfeer in de kleedkamers, we blijven met onze voeten op de grond. Dat was ook het discours van de coach na de match: we moeten kalm blijven."