Coaches analyseren Union - OHL: het tactische plan van Marc Brys werkte wonderwel

Marc Brys heeft met zijn plan Union volledig uit zijn spel gehaald. Dat moest ook de coach van de thuisploeg, Felice Mazzù, achteraf erkennen. De combinatie van een laag blok met slimme tegenaanvallen, bleek succesvol.

Felice Mazzù moest zijn collega complimenteren voor het plan dat hij had uitgetekend. "Marc Brys bereikte exact wat hij wilde, de spelers van OHL hebben het goed uitgevoerd. Ze hebben de flanken dubbel bezet, vanuit een laag blok gespeeld en het centrum dicht gezet. Wij van onze kant zijn via het centrum blijven proberen, zonder succes."

"Onze uitslag van vorige week had de spelers erg teleurgesteld en tijdens de week zag ik al de goede reactie op training. Tijdens de opwarming zag ik die opnieuw", had Marc Brys al redenen om te vermoeden dat een sterke prestatie er in zat. "Het eerste doelpunt viel via een stilstaande fase, maar we zijn nadien blijven pushen en hebben enkele mooie combinaties op de mat gelegd."

Veel maturiteit

In het eerste deel van de tweede helft liet Union wel een ander gelaat zien. "We hadden kunnen gaan twijfelen na de 1-2, maar de jongens hebben gereageerd met veel maturiteit. We zijn gegroepeerd blijven spelen en konden weerstand bieden aan de druk van Union. Het zijn drie verdiende punten."