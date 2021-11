Eupen en Kortrijk maken er een boeiende zaterdagavond van met heel wat doelpunten, maar ...

Eupen en Kortrijk konden allebei nog wel eens een driepunter gebruiken. En dus was het alle hens aan dek Am Kehrweg. Het leverde bijwijlen spektakel op, al mocht het wel wat meer zijn ook.

Eupen had sinds 3 oktober al niet meer gewonnen in de competitie en dus wilden ze daar tegen Kortrijk verandering in brengen. N'Dri, Prevljak en Beck werden vervangen door Heris, Keita en Nuhu, bij de bezoekers slechts één wissel: Rougeaux verving de geschorste Sainsbury.

"Ik wil feesten" is een mantra dat bij veel mensen opkomt in deze coronatijden, maar bij Eupen heeft een supportersclub beslist niet meer naar het voetbal te zullen komen kijken. Uit voorzorg, en ook uit kritiek op het spelbeeld. Een straf gebaar, dat zeker wel.

Vijf dolle minuten

Zij misten wel een al bij al sfeervolle en interessante wedstrijd. Niet dat er een topniveau bereikt werd, maar er was wel heel wat te beleven. De meest bedrijvige speler van de thuisploeg was Nuhu: een strafschop vragen, veel gevaar, ... Alles was present. Bij de bezoekers testte Selemani meermaals de vuisten van Nurudeen, was er bijna een Olympische corner én een gemiste strafschop.

Doelpunten? Die kwamen van andere spelers. In de eerste helft vielen er drie op een dikke vijf minuten. Ngoy opende na een lekkere omschakeling van Eupen, wat later kon Peeters opnieuw vanuit een omschakeling de 2-1 maken.

Billijke puntendeling

Tussendoor had kapitein D'Haene wat teruggedaan voor De Kerels, meteen na de rust was er - net na de gemiste strafschop - op een corner Vandendriessche met de 2-2. Waardoor alles te herdoen was na een minuut of 48.

Het spel ging daarna goed op en neer, maar zonder dat we nog veel écht gevaar kregen aan een van beide zijden. D'Haene moest wel nog een keertje redden op de lijn, maar het werd meer een nerveus gedoe dan echt een kansenregen. En met het gelijkspel schiet geen van beide teams eigenlijk echt wat op.