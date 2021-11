Belhocine kan leven met puntje in Eupen: "Dat doen hier niet veel ploegen"

Karim Belhocine en Kortrijk hebben er moeten voor vechten, maar hebben toch nog een puntje weggekaapt uit Eupen. "En dat doen hier niet veel ploegen."

Tot twee keer toe moesten De Kerels een achterstand ophalen, maar met de 2-2 lukte het uiteindelijk toch. En dus kon Karim Belhocine wel lachen na de wedstrijd.

Tot het gaatje

"We hebben in de kleedkamer gezegd dat we wilden vooruitvoetballen en meer duels wilden winnen om minstens een punt te pakken", aldus de coach.

"Dat is ook gelukt uiteindelijk. Eupen heeft op het einde nog doorgedrukt, maar we hebben toch dat puntje kunnen vasthouden. Dat we twee keer terugkomen van een achterstand is positief. Mijn spelers zijn tot het gaatje gegaan."