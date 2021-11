AA Gent morst met kansen maar wint vlot topper van Standard en sluit aan bij subtop klassement

AA Gent heeft in de eigen Ghelamco Arena met 3-1 gewonnen van Standard. In een aangename topper kwamen de Buffalo's nooit in de problemen tegen de Rouches die voor het eerst verloren onder Luka Elsner.

Aangename pot

Standard wou na de zege tegen Eupen graag opnieuw aanknopen met een overwinning. Onder Elsner werd er zelfs nog niet verloren. AA Gent zou met een overwinning zijn wagonnetje bijhangen bij de subtop van het klassement.

De wedstrijd begon alvast veelbelovend zonder lange verkenfase. Beide ploegen zochten meteen de 16 van de tegenstander op. Al maakte de winterse omstandigheden het soms lastig om te voetballen, ondanks de nieuwe grasmat.

© photonews

Verdiende voorsprong AA Gent

De Buffalo's waren de betere ploeg maar moesten bijna twintig minuten wachten voor een eerste grote kans, Samoise kopte op de paal. Enkele minuten later is het toch raak voor Gent. Henkinet bokste een hoekschop in de voeten van Tissoudali en die schoof de 1-0 in doel. De reactie van Standard liet niet lang op zich wachten maar Bolat reageerde attent op de poging van Muleka.

© photonews

Geen beterschap voor Standard

Elsner besloot in de rust in te grijpen door Klauss in te brengen maar Gent kwam veel gretiger uit de kleedkamer op zoek naar de dubbele voorsprong. Tissoudali kwam tot drie keer toe in de gelegenheid om te scoren maar een tweede wou er niet in gaan.

Toch lukte het AA Gent om met een gelukje op voorsprong te komen. Depoitre miste zijn schot maar Siquet liep in de baan van de bal en zette Henkinet op het verkeerde been waardoor de 2-0 in doel hobbelde.

Tissoudali zette helemaal de kers op zijn wedstrijd door Laifis helemaal op het verkeerde been te zetten bij een aanname in de 16 en de 3-0 in doel te leggen. Boeken toe? Niet helemaal want amper een minuut later stuurtde Raskin Donnum in het straatje. Die omspeelde Bolat en maakte de 3-1.

© photonews

Morsen met de kansen

Een minuut later stond het bijna al 3-2 maar Muleka botste op Bolat en ook in de herneming ging de bal er niet in van in de kleine rechthoek.

Aan de overkant waren het Nurio, Tissoudali en Depoitre die het na lieten om de bevrijdende 4-1 te maken, tot grote frustratie van Hein Vanhaezebrouck.

Uiteindelijk bleef het toch 3-1 en schuift AA Gent op naar de zevende plaats in het klassement, op 2 puntjes van nummer 4 Mechelen. Standard boekt het eerste verlies onder Elsner en blijft 12e.