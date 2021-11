AA Gent rouwt om clubmonument: "Hoogdagen of dieptepunten, hij bekeek het altijd positief"

AA Gent behaalde zondag een knappe zege tegen Standard. De Buffalo's zetten zo hun opmars verder in het klassement. Toch was er maandag weinig reden tot vreugde in de Ghelamco Arena.

AA Gent maakte immers bekend dat Marcel Prim op 77-jarige leeftijd is overleden. Prim was als gepensioneerde vrijwilliger dag in dag uit te vinden op de club.

Prim was actief in de jeugdwerking van AA Gent, nam de opvang van de scheidsrechters voor zijn rekening en stak zelfs een handje toe op de boekhouding. Kortom, iemand van onschatbare waarde voor de club.

"Hoogdagen of dieptepunten, Marcel was erbij en bekeek het steeds positief. Een Buffalo in hart en nieren die door iedereen in en rond de club gemist zal worden. Rust in vrede Marcel, eeuwige Buffalo. #NiemandGaatVerloren", klinkt het op de website van de Buffalo's.