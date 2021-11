Vanhaezebrouck zag sterk Gent, maar waarschuwt: "We zijn regelmatig in onregelmatigheid"

Hein Vanhaezebrouck was een tevreden man op de persconferentie na de wedstrijd tussen AA Gent en Standard.

3-1 winst, uitstekend voetbal en enkele spelers die boven zichzelf uitstegen. Vanhaezebrouck was niet voor niets "een tevreden coach. Niet alleen over het resultaat, dat heel belangrijk is, maar ook op de manier waarop. We beginnen goed aan de wedstrijd, geven één kans weg en komen nog beter uit de kleedkamer", analyseert de Gentse oefenmeester.

Respect voor wat jongens brachten in deze omstandigheden

Dat Gent zo goed voetbalde, verbaasde Vanhaezebrouck enigszins. "Alleen maar respect daarvoor op dit terrein dat het echt niet eenvoudig maakte en in deze bijna apocalyptische omstandigheden met de regen en sneeuwregen", klinkt het.

Al waarschuwt Vanhaezebrouck ook, want hij kent dit Gent natuurlijk als geen ander: "We zijn regelmatig in de onregelmatigheid. Niet dat het altijd een slechte prestatie is, maar we scoren dan niet genoeg of komen op achterstand en maken het onszelf dan lastig..."

© photonews

Het doel van AA Gent en Vanhaezebrouck was vooraf top 4, al waarschuwde Vanhaezebrouckd door de lastige seizoensstart dat dat voor nieuwjaar niet zal lukken. Nu staan de Buffalo's plots op 2 punten van de vierde plaats." We zijn er nog niet hé", was Vanhaezebrouck nuchter. "Nu hebben we 10 matchen in 4 dagen, dan even rust en daarna opnieuw zo'n schema. We moeten het match per match bekijken want het kan snel verkeren", predikt Vanhaezebrouck vooral rust.