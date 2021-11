Ontgoocheling troef bij Standard na kansloze nederlaag tegen AA Gent: "Het lukte gewoonweg niet"

Ondanks dat er vorige week voor de eerste keer gewonnen werd onder Luka Elsner, lijkt Standard weer terug naar af te zijn.

Verliezen in de Ghelamco Arena tegen AA Gent is geen schande maar Standard was wel ontstellend zwak tegen een sterk Gent. Ook een tactische wijziging van Luka Elsner bij de rust bracht geen soelaas.

"We speelden niet als team vandaag", vertelde kaptein Konstantinos Laifis na de partij. "Tijdens de rust probeerden we bij te sturen maar dat lukte gewoonweg niet."

Laifis leek wel in zak en as te zitten na de nederlaag en zoekt ook naar verklaringen. "We hebben genoeg kwaliteit", klinkt het. "Maar het draait nu om vertrouwen, de jonge spelers helpen... We werken hard maar kunnen veel beter."

Sinds de komst van Elsner zit Mehdi Carcela opnieuw in de kern en tegen AA Gent kreeg ook Maxime Lestienne opnieuw speelminuten. "Hij kan het team nog veel helpen in de toekosmt. Hij heeft ervaring en een actie in huis, we zullen hem nog nodig hebben maar hij heeft tijd nodig" is hij overtuigd.

© photonews

Man van de wedstrijd Tarik Tissoudali leek wel onhoudbaar en scoorde twee keer, maar Laifis steekt de hand ook in eigen boezem. "Het stond vanachter ook niet goed bij ons. Bovendien hielp het veld ook niet echt vandaag. Maar, geen excuses: het moet beter", besluit een zichtbaar ontgoochelde Standard-kapitein.