Kapitein Odjidja draaischijf van AA Gent tegen Standard: "Dit moeten we elke week tonen"

Zichzelf belonen met een assist of doelpunt zat er niet in, maar Vadis Odjidja was wel de draaischijf bij AA Gent in de 3-1 overwinning tegen Standard.

"We mogen trots zijn op deze prestatie", vertelt Vadis voor de camera van Eleven. "Het waren barre omstandigheden met een lastig veld en aparte weersomstandigheden. We hebben vanaf de eerste minuut onze intenties duidelijk gemaakt en zijn vol voor de zege gegaan", klinkt het.

"We hadden ons voorbereid op de lastige omstandigheden, het veld is voor beide ploegen lastig. Het mentale aspect gaf de doorslag want ons spel was niet slecht. Weinig slechte passes en we vonden elkaar goed"

In de eerste helft kreeg Standard welgeteld een kans, maar dat was wel een grote. Bolat kon Muleka een minuut na de 1-0 van de gelijkmaker houden. "De coach had ons tijdens de rust ook gewaarschuwd daarvoor. Ze hebben weinig lopende mensen dus het was extra opletten voor Muleka, die ene die wel veel loopt", aldus Odjidja.

"Nu moeten we dit elke week brengen. In het verleden hebben we al laten zien dat we het kunnen, nu moeten we ook deze mentaliteit doortrekken naar de komende weken. Als we dan een mindere dag hebben, kunnen we daarop terugvallen", besluit de kapitein van de Buffalo's.