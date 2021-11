Elsner slaat mea culpa omwille van wissels: "Daardoor kwamen we nog meer in de problemen"

Luka Elsner stond wat verslagen rond te kijken na het laatste fluitsignaal. De trainer van Standard besefte dat zijn ploeg zonet kansloos verloren had van AA Gent en eigenlijk nooit aanspraak maakte op een punt. En daarvoor keek hij ook naar zijn eigen keuzes.

Elsner zag zijn wissels faliekant uitdraaien. Met Klauss bracht hij in de tweede helft een tweede spits, maar daardoor kwam Gent nog meer opzetten. "Het idee was om Odjidja te neutraliseren, maar daardoor verplaatste het probleem zich alleen maar. Ik wou de bal hoger kunnen recupereren en meer gewicht vooraan brengen. Gent nam echter nog meer de overhand en we zagen steeds meer af."

Correcte analyse van de Sloveen, die tijd vraagt. Bij Standard moeten ze intussen ook beseffen dat ze geen rol van betekenis gaan spelen dit seizoen. "Tegen ploegen die zo'n tempo ontwikkelen hebben we het moeilijk. Dit is de top van België. Ik wil deze match niet snel vergeten, want hier leren we uit. Alleen door te blijven werken, worden we beter."