Felice Mazzù gaat dieper in op verlies en dramatiseert het niet: "Zege zoals in Oostende is heel gevaarlijk"

Felice Mazzù is sowieso al een man die met de voeten op de grond blijft. Het verlies tegen OHL is een ontgoocheling, maar kwam niet zozeer als een verrassing voor de coach van Union.

Felice Mazzù vertelde na de match hoe zijn collega Marc Brys zijn pionnetjes goed had neergezet. Lees daar HIER meer over. Daarnaast kwam een rustige Mazzù nog met een uitgebreid relaas. "We wisten dat Leuven een moeilijk te bespelen ploeg is die wilde reageren na de nederlaag van vorige week. Wij hebben niet de match gespeeld die we wilden speelden en maakten fouten die we gewoonlijk niet maken."

Een aantal tegendoelpunten waren zeker vermijdbaar. "We wisten dat OHL gevaarlijk was op stilstaande fases. Op de vrije trap staan vier spelers van OHL vrij rond twee spelers van ons. En bij de 0-2 is niet veel uitleg nodig, we schenken hen gewoon het doelpunt."

De efficiëntie heeft het verschil gemaakt

Mazzù zag hoe de tegenstander letterlijk beter bij schot was. "OHL verdient de overwinning op basis van zijn efficiëntie. Wij hebben 14 keer naar doel geschoten, 2 keer tussen het kader. Zij hebben 6 keer geschoten en scoorden 3 keer. De efficiëntie heeft het verschil gemaakt."

Het contrast met de vorige speeldag is enorm. Toen scoorde Union zeven keer, nu krijgt het er zelf drie binnen. "Een zege zoals vorige week in Oostende is heel gevaarlijk. Het geeft je een bepaald comfort, dat heb je kunnen zien. We staan weer met de voeten op de grond en dat is misschien wel goed. Ik zeg dit altijd en ik blijf het herhalen: we moeten bescheiden blijven, de club stabiliseren in 1A en alles stap voor stap doen."