Dewaest en OHL waren haast niet te passeren: "Tegen zo'n aanval spelen, dat motiveert"

De prestatie van OHL op het veld van Union was vooral vanuit defensief opzicht sterk. Dewaest, Chakla, Malinov en co waren haast niet te passeren.

Sébastien Dewaest was opgelucht door het sterke optreden van zijn team. "De hele week geloofden we er al in, ook al speelden we tegen de beste ploeg uit het kampioenschap, die het beste spel op de mat legde en de meeste doelpunten scoorde. Maar de coach had een plan en we hebben daar de hele week op gewerkt", maakt de centrale verdediger duidelijk.

Defensief indrukwekkend

"Dat we defensief indrukwekkend waren? Ja, al blijft het vervelend dat we een tegendoelpunt slikten", kaart Dewaest de 1-2 aan. "Ik denk niet dat we veel kansen weggegeven hebben. Globaal gezien werd het plan van de coach perfect uitgevoerd. Dit is een referentiematch, zeker na de match van vorige week. We hadden toen een offdag. We focussen nu op de bekermatch en op de competitiematch tegen Gent."

Met in het achterhoofd de wetenschap dat OHL een sterke aanvalslinie lam kan leggen. "Wanneer je speelt tegen een ploeg die vlot de weg naar doel vindt, die de topschutter in huis heeft, dan wil je in de eerste plaats voorkomen dat de tegenstander scoort. Undav had vooraf gezegd dat hij elke verdediger in België aankan als hij 100% is, dat motiveert!"

Respect voor Union

Dewaest heeft wel respect voor Union, dat sowieso zijn leidersplaats niet kon verliezen. "Het is een zot kampioenschap. Als iemand vooraf zei dat Union nu op kop zou staan, had de rest even gefronst met de wenkbrauwen. Ik wens hen dat ze zo lang mogelijk eerste kunnen blijven."

Voor de ex-speler van Genk hoeft het sprookje van Union niet te eindigen. "Er is wel wat sympathie voor die ploeg, het is ook haast dezelfde ploeg dan vorig seizoen. Je moet er respect voor hebben, het is mooi wat ze doen. Het doet denken aan Leicester in Engeland. Het zou mooi zijn voor het Belgische voetbal als zich hier iets gelijkaardigs voltrekt."