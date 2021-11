Bij Oostende is het niet vrezen voor een trainersontslag, maar eerder voor een trainer die opstapt

We hebben het al een paar keer aangehaald: KV Oostende heeft te veel kwaliteit laten vertrekken en te weinig aangetrokken. Coach Alexander Blessin heeft al een half wonder gedaan door zoveel punten te sprokkelen, maar de realiteit haalt ook hem nu in.

Oostende heeft 17 punten verzameld in het seizoensbegin en dat is de enige reden dat ze nu nog niet op een degradatieplaats staan. Blessin doet wat hij kan, maar de spelers zijn bijlange niet van de kwaliteit van vorig seizoen. Toen had hij jongens met technische kwaliteiten gekoppeld aan mentaliteit. Van die twee ingrediënten heeft hij er dit seizoen ruim onvoldoende.

De namen zijn al genoeg genoemd: Hjulsager, Sakala, Vandendriessche, Theate, Hendry, Bataille. Dat is meer dan de helft van de basisploeg. Het Oostendse bestuur dacht opnieuw te kunnen bouwen met nobele onbekenden, maar de data liet hen deze keer blijkbaar in de steek.

KVO is afgezakt naar een 15de plaats, slechts vier punten boven Cercle en acht boven Beerschot. Blessin is er de man niet naar om de handdoek te werpen. Hij gaat ook niet ontslagen worden, want ook het Amerikaans-Franse bestuur ziet wel dat de spelers niet voldoen. Maar wat als er straks een topclub zijn coach ontslaat/ziet vertrekken? Blessin was al een paar keer in de running bij andere ploegen, maar liet het toen liggen. Op dit moment twijfelen we of hij dat nog een keer zou doen. Al is hem volgens Het Nieuwsblad wel versterking beloofd in januari. Maar heel december zit daar nog tussen...