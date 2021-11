Kompany kon wedstrijd van Anderlecht wel smaken: "We zijn heel de match gevaarlijk gebleven"

Er mocht eindelijk nog eens een oerschreeuw uit bij Vincent Kompany na de winst in Charleroi. Laten we zeggen dat hij met het geleverde spel normaal gezien niet zo blij zou zijn geweest, maar zelfs Kompany voelde de druk die aan de match vooraf ging.

Kompany kon er wel mee leven. Want ja, Charleroi uit is eigenlijk nooit makkelijk. "We wisten dat, maar zijn gedisciplineerd gebleven. Het was man tegen man en moesten via Hendrik (Van Crombrugge) de oplossingen zoeken en dat hebben we gedaan. We waren telkens gevaarlijk op de counter. Het is positief dat we de hele wedstrijd gevaarlijk bleven in deze omstandigheden. Dit is een gouden driepunter."

Spelers en coaching staf kon na de moeilijke periode wel even een opkikker gebruiken. Maar lang mag het feestje niet duren. " Er was even ontlading in de kleedkamer, maar we zijn nu weer volop gefocust op de bekermatch tegen Seraing. Het is altijd makkelijker om progressie te maken als je punten pakt, dus dit is goed voor ons."