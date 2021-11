Refaelov haalt zijn gelijk: "De rand van de zestien, daar speel ik graag"

Lior Refaelov liet zich niet betrappen op uitbarstingen, maar toch was de Israëliër het niet eens met de keuze van Vincent Kompany om hem zo lang op de bank te laten. Hij heeft dat in een individueel gesprek met zijn trainer ook aangegeven. Die gaf hem zaterdag een basisplaats en Refaelov stond er.

Veertig minuten lang kon Refaelov zijn stempel niet drukken en kwam er al kritiek op zijn prestatie op sociale media. In drie minuten tijd knalde hij daarna op de kruising en scoorde hij in de verste hoek met een gekruist schot. "Als ik op de rand van de zestien sta... Daar speel ik graag! Het is goed dat ik weer ritme kan opdoen, maar het kwam er vooral op aan om te winnen."

"Dit is een heel belangrijke zege voor de club, de spelers, de technische staf, het bestuur en de fans. Nu volgt er een week met Seraing en Zulte Waregem. Dat moeten ook twee overwinningen worden", zei hij bij Eleven.

Nochtans was het voetbal van Anderlecht niet echt fantastisch te noemen. “We waren voetballend niet top, dat was ook haast onmogelijk tegen dit Charleroi. Al heel mijn carrière in België, is Charleroi uit een erg moeilijke match. Het was vooral vechten geblazen en daarom viel die goal op het perfecte moment."