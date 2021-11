Hallo Referee Department? Was dat wel een penalty op Verschaeren?

Even leek het erop dat Anderlecht nog in de problemen zou komen tegen Charleroi nadat ze eerst 0-2 voor kwamen. De Carolo's kwamen in het slot nog opzetten, maar een penalty op Yari Verschaeren besliste het pleit. Al was de vraag: hoeveel penalty was dat?

Verschaeren ging gretig neer nadat hij verdediger Karim Zedadka in zijn rug voelde. Op de beelden was er weinig aan de hand en ook de fans hadden amper contact gezien. Ref Erik Lambrechts floot penalty, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. Iedereen maakte zich al op om het spel te hervatten, maar Lambrechts bleef bij zijn beslissing. Sergio Gomez maakte het netjes af en Anderlecht speelde de match makkelijk uit. Nu is de vraag of het Referee Department akkoord zal gaan met die beslissing.