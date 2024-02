Klasseflitsen van Hazard, Dolberg en Vazquez, maar Anderlecht maakte zeker geen indruk op Charleroi

Anderlecht heeft gewonnen van Charleroi en daarmee is eigenlijk alles gezegd. Dankzij een paar klasseflitsen kon het afstand nemen van de Carolo's, maar het leek niet op een duel tussen de tweede en de dertiende. Daarvoor was het niveauverschil niet groot genoeg. Al komen ze wel 2 punten korter...

Soms is het moeilijk om dit Anderlecht te doorgronden. Vreemde ploeg hoor. Na zes minuten stonden ze in het Stade du Pays de Charleroi al op voorsprong. De volgende 20 minuten leek het alsof er een degradatieploeg aan het werk was. En 't is niet de Carolo's die we daarmee bedoelen.

Op voorsprong en achteruit

Paniekerig voetbal, simpele ballen over de lijn, geen deftige pass, alle duels verliezend... Op sociale media kreeg Brian Riemer er van langs dat hij telkens wil inzakken na een voorsprong. We kunnen ons echter niet inbeelden dat dit was wat de Deen gevraagd had.

Anderlecht stond te bibberen. Tegen een betere ploeg was dat zeker afgestraft geweest. Maar nu ja, Charleroi is niet meteen een ploeg die vlotjes het doel vindt of een tegenstander helemaal uit verband kan spelen. We schrijven dan minuut 29 en er stond 0-2 op het bord.

Verschaeren heeft het moeilijk

Vreemd niet? Wel, bij de eerste de beste keer dat Hazard de bal weer in zijn voeten kreeg op rechts, zette hij voor en Dolberg tikte binnen. De twee maanden droogte voor de Deense spits waren daarmee ook voorbij. Onverklaarbaar, maar wel 100 procent efficiëntie. Daarna ging het wel wat beter.

© photonews

Charleroi maakte nog voor de rust de aansluitingstreffer. Vanuit de kluts zette Dari zich door op kracht en scoorde. Anderlecht kwam beter uit de kleedkamer, maar kon geen kansen meer forceren. 't is wel de vraag hoe lang Verschaeren nog gaat blijven staan in de huidige vorm.

Lambrechts hard geraakt, beauty van Vazquez

De middenvelder had het moeilijk en weet niet goed waar lopen door de vrije rol van Hazard. Tot ieders verbazing was het op het uur Stroeykens die plaats moest ruimen voor Leoni. Vazquez kwam dan weer Dolberg vervangen. De Argentijn scoorde een beauty door een corner van Dreyer in één tijd binnen te volleyen.

Tussendoor ging echter alle aandacht naar ref Erik Lambrechts. Thorgan Hazard probeerde te onzetten, maar trapte daarbij keihard in het gezicht van Lambrechts. Die hield het nog een tien minuten vol, maar kreeg last van duizelingen en hoofdpijn en moest vervangen worden door vierde ref Laurent Willems, die zijn debuut maakte op het hoogste niveau.

Anderlecht won dus met 1-3, maar het niveau was niet echt van dien aard dat Riemer straks moet juichen of dansen. Voor het middenveld moet een oplossing gevonden worden. Thomas Delaney zal alvast wat meer gewicht in de schaal werpen als hij terug is. Maar de spitsen scoorden en er worden twee punten ingehaald op Union. Goeie zondag zeker?