Barslecht Anderlecht gaat op diefje met drie punten lopen in Charleroi, maar zorgen zijn alleen maar groter geworden

Dat was hard om aan te zien in de bijtende kou... Charleroi was lange tijd de betere ploeg - al was dat ook relatief - maar Anderlecht had aan één kans genoeg om de drie punten mee naar huis te nemen. De ingevallen Angulo leverde de beste actie van de match daarvoor af.

Misschien hebt u deze morgen het artikel op onze site ook gelezen: "De ziekenboeg van Anderlecht is nu helemaal leeg!" Wel, nog geen 10u daarna moesten we vaststellen dat die alweer goed gevuld was. Ashimeru was er nog maar net uit of Verschaeren, Stroeykens en Dao lagen er alweer in. En tijdens de opwarming voor de match viel ook Edozie nog uit.

Ze vallen als vliegen

Na een halfuurtje tastte Dolberg dan weer naar zijn knie waarmee hij weken out was en moest hij ook gewisseld worden. Je zou je er toch vragen beginnen bij stellen. Geen ploeg in 1A die al meer sleutelspelers zolang moest missen als Anderlecht.

Zonder Verschaeren en Stroeykens moest David Hubert dan ook met een middenveld Dendoncker-Rits aantreden. Da's wat te veel van het - euh - goede. Goeie balafpakkers, maar qua opbouwend vermogen en creatief inspelen... niet echt toppers. Traag en altijd op veilig.

Geen enkel schot tussen de palen

Daarmee kom je er niet tegen een enthousiaste tegenstander zoals Charleroi. De enige kansen in de eerste helft waren dan ook voor de Carolo's. Rogelj testte de vuisten van Coosemans en Heymans kon zelfs scoren, maar Stulic liep vooraf buitenspel.

IJskoud was het in het Stade du Pays de Charleroi en van het voetbal kreeg je het alvast niet veel warmer. Zeker niet van dat van Anderlecht, dat in 45 minuten tijd niet één keer Koné op de proef kon stellen. Nee, er was zelfs geen schot op doel.

Eén kans, één goal

Tijdens de rust zeiden we dat het moeilijk slechter kon, maar het leek wel alsof Anderlecht dat als een uitdaging gezien had. Een dik kwartier lang was er niets te zien naast veel gebikkel en veel afval. David Hubert greep in en haalde een ontgoochelende Hazard naar de kant voor Angulo.

Nog geen vijf minuten later stuurde die met een dribbel twee verdedigers het bos in en leverde een goeie voorzet af. Vazquez kon er zijn uitschuifbaar been tegen zetten en de eerste kans was meteen een goal.

Charleroi voetbalde daarna nog de beste kansen bij elkaar, al had een Olympische corner van Rits zowaar in doel kunnen vallen. Anderlecht mag zich dus héél gelukkig prijzen met de drie punten. Het loopt in op Union en Club Brugge en houdt Antwerp achter zich. Maar door de blessures en het spelniveau zijn de zorgen niet weg in Neerpede. Integendeel zelfs...