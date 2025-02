Aan alle reeksen komt een einde: KV Mechelen stunt in Dudenpark en zo voelt Club Brugge geen hete adem in de nek

Union had al zes speeldagen geen punten meer verloren, KV Mechelen had al tien speeldagen geen wedstrijd meer gewonnen. Wie dacht op basis hiervan de uitslag te kunnen voorspellen, was eraan voor de moeite. Beide reeksen werden verbroken.

KV Mechelen trachtte Union in blok op te vangen, met slechts één andere naam tussen de lijnen. Pocognoli maakte wel wat andere keuzes in vergelijking met de Europa League-partij tegen Ajax. Hij vond het dus tijd om wat te roteren: onder andere het bankzittersstatuut van Burgess viel op. De aanpak van KV werkte behoorlijk, want de bezoekers moesten voetballend aanvankelijk zeker niet onderdoen.

Konden ze offensief ook wat in de schaal werpen? Antonio liet alvast zien dat hij een fraaie uithaal in petto had. Moris zag het schot goed komen en begeleidde het over doel met een even knappe save. Union begon geleidelijk aan wel meer duels te winnen. Dat resulteerde in dreiging op hoekschoppen. David kopte op de dwarsligger, De Wolf moest alert reageren bij een volley van Ivanovic.

Raman scoort doelpunt van levensbelang

Met het einde van een gelijkopgaande eerste helft in zicht viel het doelpunt aan de overkant. De onzeker acterende Leysen gleed weg bij een voorzet van Antonio. Raman profiteerde en knalde de 0-1 in de linkerhoek. Door de achterstand bj de rust had Union een blitzstart van de tweede helft in gedachten. Ivanovic had meteen de kans op de gelijkmaker, het uitgestoken been van De Wolf kon die verijdelen.

Mechelen, dat vooral aan verdedigen moest denken, hield ondanks de offensieve intenties van Union goed stand. Even voorbij het uur was Antonio wel aan het einde van zijn Latijn, maar dat was dan weer de gelegenheid om Foulon in te brengen. De comeback van de KVM-sterkhouder is zo na meer dan twee maand afwezigheid een feit.

El Hadj laat het liggen

Hij slaakte samen met zijn ploegmaats wel een zucht van opluchting toen Union de haast niet te missen 1-1 liet liggen. Ivanovic moest even inhouden, maar dolde daarna met Marsa en schilderde de bal op het hoofd van de volledig vrijstaande El Hadj. De invaller had de gelijkmaker voor het binnenknikken maar kopte naast. Het wakkerde het gevoel alleen maar aan dat dit niet het avondje van Union was.

De Brusselaars konden bij winst tot op drie punten van Club Brugge komen, maar dat was dus te hoog gegrepen. Ook in de acht minuten extra tijd klopten ze De Wolf niet. De ontlading zal enorm zijn bij Malinwa, dat met een gouden driepunter bewijst opnieuw te kunnen winnen. KVM zal nog met een half oog naar Cercle - Westerlo kijken, maar de degradatiezorgen zijn alvast een stuk minder groot geworden.