KV Mechelen-man geeft antwoord op de kritiek en wordt plots bedolven onder lovende woorden: "Chapeau, zal enorm deugd doen"

Het is wat onder de radar gebleven, maar er kwam de laatste weken bij KV Mechelen ook meer kritiek op doelman Ortwin De Wolf. Hij is nu eenmaal niet het type keeper dat alle voorzetten komt plukken en heeft als opvolger van Gaëtan Coucke grote schoenen om te vullen.

Na vorig weekend had KV Mechelen acht doelpunten in drie wedstrijden geslikt. Dan is het niet onlogisch dat ook de man tussen de palen in het vizier komt. Dat gebeurde zowel intern als extern. "Vorige week was ik kritisch voor mijn keeper, maar chapeau voor zijn tussenkomsten op de stilstaande fases", sprak Besnik Hasi na de overwinning bij Union. "Hij heeft het nu een paar keer heel goed gedaan."

Het was een heuse opgave voor KV om bij standaardsituaties tegen die enorme luchtmacht van Union overeind te blijven. Bij zo'n fases was er ook telkens een druk gesticulerende Gunter Van Handenhoven te zien aan de zijlijn. "Wij hebben niet zoveel gestalte, maar je kunt ook springen om de tegenstander te beletten de bal te raken. Daarom is het belangrijk dat je een keeper hebt die uitkomt en zijn lichaam zet", aldus Hasi.

Clean sheet belangrijk voor KVM en De Wolf

Het was bij momenten bang afwachten of De Wolf geen schade zou oplopen. "Soms riskeer je iets als je vol in de duels komt, maar dat is voetbal. Ik ben blij dat we geen goal tegen gekregen hebben." Hasi staat niet alleen met die gedachte. De eerste clean sheat in zes matchen is enorm belangrijk. "Ja, absoluut, ook voor Ortwin", verwijst Toon Raemaekers meteen naar zijn sluitstuk.

De centrale verdediger weet dus wat ook in de buitenwereld de ronde doet. "Ortwin heeft de laatste tijd ook een beetje kritiek gekregen. Het zal ook voor hem enorm deugd doen." Na de drie tegentreffers tegen Gent naar de nummer 3 in het klassement moeten: het leek een zware opgave. Het is toch goed afgelopen. "Dat we deze clean sheet en overwinning verwacht hadden, is veel gezegd. We wisten dat er mogelijkheden lagen."

Enkel de punten tellen voor KV Mechelen

Daar had KV nog beter mee kunnen omspringen, maar niemand die daar om maalt. "We hebben die in de eerste helft goed uitgespeeld. In de tweede helft kwamen we er minder aan te pas en lieten we hen te veel komen. Het dubbeltje viel aan onze kant. Misschien is dit de kentering, ook naar de volgende matchen toe."